PF detém dois homens por ofensa a Alckmin e desacato a seguranças

Apoie o 247

ICL

247 - A equipe que faz a segurança do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) deteve na noite de quarta-feira (23) dois homens que ofenderam o ex-governador paulista e agentes da Polícia Federal, em Brasília. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O caso ocorreu por volta de 23h30, quando Alckmin chegava ao saguão do hotel em que está hospedado, na região central da capital.

Os dois foram detidos por desacato aos policiais. Um deles se identificou como agente aposentado da PF e, de acordo com a equipe de segurança, estava armado.Segundo o depoimento de um dos policiais, um homem identificado como Rosemário Queiroz foi em direção ao vice-presidente eleito e passou a ofendê-lo, dizendo que Alckmin era "uma vergonha".

Os policiais federais tentaram afastar Rosemário para que Alckmin pudesse subir até seu quarto. O homem reagiu aos agentes e disse ter "liberdade de expressão".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.