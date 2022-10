PF envia a Moraes depoimento de servidor que apontou supostas falhas em inserções de rádio

Apoie o 247

247 - O depoimento do servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre Gomes Machado ,que apontou supostas falhas na inserção de propaganda eleitoral em emissoras de rádio, foi entregue ao presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal (PF). As informações são da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

A expectativa é que, com o depoimento em mãos, o TSE decida se o caso ficará na competência da Justiça Eleitoral ou se a própria PF deve abrir investigação sobre o assunto.

>>> TSE exonera servidor responsável por inserções eleitorais nas rádios e TV

“A avaliação preliminar do órgão é que há dúvidas sobre a competência para conduzir uma eventual investigação. Isso porque, em uma decisão anterior, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou o encerramento de uma investigação sobre os institutos de pesquisa eleitoral, sob o argumento de que temas relacionados às eleições são de competência e apuração da Justiça Eleitoral. Por isso, a Superintendência expediu ofício ao TSE, para saber como proceder no caso”, diz trecho da reportagem.

O servidor procurou a PF na madrugada desta quarta-feira (26), após ter sido informado da sua exoneração , dizendo ter sido alvo de abuso de autoridade por parte do TSE.

