PF faz busca e apreensão na casa de Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro que participou do terrorismo de 8 de janeiro

Mandados fazem parte da terceira fase da operação Lesa Pátria e foram cumpridos em endereços de Léo Índio em Brasília e no Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (27) mandados de busca e apreensão em endereços de Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro que participou dos atos golpistas do dia 8 de janeiro.Os mandados fazem parte da operação Lesa Pátria, que já está em sua terceira fase.

>>> Advogados pedem no Supremo a prisão de Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro

De acordo com reportagem do G1 , a PF cumpriu mandados em endereços de Léo Índio em Brasília e no Rio de Janeiro.

A PF não divulgou a lista de itens apreendidos nos imóveis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.