PF faz operação contra fraude no FGTS e mira advogado suspeito de sacar R$ 5 milhões ilegalmente

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) uma operação contra fraudes no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A ação cumpre um mandado de prisão contra um advogado, em Goiânia (GO), suspeito de fazer uma transferência irregular de R$ 5 milhões para a conta bancária dele. O Judiciário bloqueou R$ 2 milhões do investigado. O nome dele não foi revelado.

O valor sacado indevidamente, por meio de documentos falsos, deveria ser destinado para construção de unidades habitacionais no Piauí. De acordo com a PF, o advogado está com a inscrição cancelada nas seções da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Goiás e São Paulo. Até as 8h, ele ainda não havia sido detido.

As investigações apontaram que ele desviou o dinheiro por meio de uma ação judicial, na qual ele utilizou uma "falsa representação". Segundo a PF, o documento continha "argumentos fictícios e fraudulentos". Ele transferiu os R$ 5 milhões para uma conta dele e distribuiu entre outras várias contas. A polícia busca identificar se outras pessoas participaram do crime.

