PF faz operação contra hackers que atacaram o site do TSE

247 - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (24), a Operação Script Kiddie, contra uma associação criminosa que teria promovido um ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em junho deste ano. O presidente do TSE, Luis Roberto Barroso, fez o pedido de investigação. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, após representação efetuada pela Polícia Federal.

Segundo matéria de Veja, com um dos investigados presos foram apreendidos R$ 22.500,00 em dinheiro, uma arma de fogo ilegal, mídia eletrônica de interesse para a investigação e documentos. A PF destacou que não foram identificados elementos que possam ter prejudicado a segurança do sistema eleitoral.

De acordo com a corporação, os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo informático e de associação criminosa, ambos previstos no Código Penal.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE