PF faz operação em Brasília contra fraude no Sistema S

As investigações apontam que o IEL firmou contratos de prestação de serviços com empresas de propriedade de dirigente do Sistema S. As empresas beneficiadas receberam cerca de R$ 3 milhões edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (10/9), a Operação Sierra, com o objetivo de aprofundar investigação sobre série de irregularidades cometidas pelas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), no Distrito Federal.

Os policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no DF e no Rio de Janeiro.

As investigações apontam que o IEL firmou contratos de prestação de serviços com empresas de propriedade de dirigente do Sistema S, o que é expressamente proibido por lei. As empresas beneficiadas receberam cerca de R$ 3 milhões.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE