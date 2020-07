PF indicia Ibaneis por crime eleitoral de R$ 1,08 mi na campanha de 2018

Candidatas do MDB Kadija de Almeida Guimarães e Psicóloga Dolores Moreira Costa Ferreira teriam recebido os recursos por meio dos fundos eleitoral e partidário, mas o dinheiro não foi declarado na prestação de contas do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha edit

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi denunciado pela Polícia Federal (PF) por crimes eleitorais praticados na campanha de 2018, sob a acusação de omitir, em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, cerca de R$ 1,08 milhão que teria sido desviado em um esquema de candidaturas laranjas.

Segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, as candidatas do MDB Kadija de Almeida Guimarães e Psicóloga Dolores Moreira Costa Ferreira teriam recebido os recursos por meio dos fundos eleitoral e partidário para viabilizar as ações do cabos eleitorais.

A investigação, porém, teria concluído que elas teriam trabalhado para Ibaneis, que não declarou o dinheiro em sua prestação de contas. Ao fim da eleição, Kadija registrou apenas 403 votos e enquanto Dolores teve 551 votos.

Segundo o advogado Cleber Lopes, que atua na defesa do emedebista, a denúncia é um ‘grande equívoco’ e que na época da campanha Ibaneis era recém-chegado ao partido, não tendo poder de decisão sobre os rumos e uso de recursos pelo partido.

