PF instaura inquérito sobre “organização criminosa digital” bolsonarista, autorizado por Alexandre de Moraes

A PF informou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que instaurou o inquérito sobre organização criminosa digital contra a democracia, após o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos, que atingia Jair Bolsonaro e aliados edit

247 - A Polícia Federal (PF) informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 16, que instaurou o inquérito sobre organização criminosa digital contra a democracia, após o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos, que atingia Jair Bolsonaro e aliados.

A delegada Denisse Dias Rosas Ribeiro, que será responsável pelas investigações sobre suposta organização criminosa digital, solicitou o compartilhamento de todas as informações do inquérito anterior.

O inquérito busca identificar atuação criminosa “de forte atuação digital e com núcleos de publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados [no inquérito dos atos antidemocráticos]”.

Moraes afirmou que há “sérios indícios de uso da rede de computadores interna do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal […] para divulgar ataques às instituições democráticas, seus integrantes e, deliberadamente contra o regime democrático e o Estado de Direito estabelecidos pela Constituição Federal”.

