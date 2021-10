PF investiga encontros da família Bolsonaro com alvos do inquérito das milícias digitais nos EUA

Um dos focos de apuração da PF são os encontros de Eduardo Bolsonaro com seguidores do ex-presidente dos EUA Donald Trump edit

247 - A Polícia Federal (PF) tem como um dos focos da investigação sobre milícias digitais a relação da família Bolsonaro com seguidores do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e com o escritor Olavo de Carvalho.

A corporação também apura a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à sede da rede social americana de direita Gettr e os encontros do parlamentar com o influenciador Allan dos Santos, do site Terça Livre, durante a viagem da comitiva brasileira aos EUA, em setembro. A rede social foi criada por Jason Miller, ex-porta-voz de Trump. O empresário esteve no Brasil e foi ouvido pela PF no dia 7 de setembro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito das milícias digitais nessa segunda (11).

