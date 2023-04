PF já tinha imagens de G. Dias no 8 de janeiro, mas não havia reconhecido o então ministro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal confirmou a Malu Gaspar, do O Globo, que já tinha conhecimento das imagens de Gonçalves Dias, na época chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), circulando no Palácio do Planalto durante os ataques bolsonaristas de 8 de janeiro. As imagens foram capturadas pelo circuito interno do prédio, mas os agentes da PF não haviam identificado Gonçalves Dias, que estava vestido à paisana e caminhava pelo terceiro andar do Planalto, onde se encontra o gabinete do presidente Lula (PT).

Após a divulgação das imagens pela CNN Brasil, Gonçalves Dias renunciou ao cargo e será intimado a depor nas investigações dos ataques golpistas de janeiro. As imagens divulgadas pelo canal mostram funcionários do GSI e extremistas percorrendo o Planalto durante os ataques, que resultaram na depredação do prédio. Em uma das cenas, um dos funcionários do GSI cumprimenta um dos invasores, enquanto em outra, outro funcionário entrega água mineral aos vândalos.

De acordo com o jornal O Globo, Dias havia informado ao presidente sobre sua presença no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, mas não havia mencionado a participação de seus subordinados do GSI nos ataques.

