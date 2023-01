PF mira Bolsonaro, Torres, financiadores e vândalos em quatro frentes de investigação contra atos golpistas

As investigações pretendem detalhar como se deram os preparativos e as invasões edit

Apoie o 247

ICL

247 - Policiais federais trabalham em quatro linhas de investigação com o objetivo de apurar todos os fatos e pessoas relacionados aos ataques golpistas no último dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. As investigações pretendem detalhar como se deram os preparativos e as invasões.

De acordo com a Folha de S.Paulo, estão na mira dessas investigações Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e outras autoridades.

A primeira linha de apuração foca os possíveis autores intelectuais dos ataques golpistas. A segunda vai investir no detalhamento das supostas omissões de agentes públicos.

A terceira tem como objetivo mapear os financiadores dos atos golpistas e os responsáveis pela logística do acampamento. O quarto foco da investigação PF são os vândalos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.