PF pede que Supremo defina se Luis Miranda será investigado junto com Bolsonaro no caso Covaxin

247 - A Polícia Federal enviou nesta terça-feira (20) ao Supremo Tribunal Federal o pedido feito pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, para que o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) seja investigado por possível denunciação caluniosa contra Jair Bolsonaro. Segundo o portal G1, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, fez a solicitação ao Ministério da Justiça após o parlamentar ter apontado suposta prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin.

O parlamentar afirmou ter enviado a um secretário de Bolsonaro mensagens com os alertas de uma possível corrupção no ministério envolvendo a compra da vacina indiana. A compra do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

Irmão de Miranda, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda disse à PF ter trocado de telefone celular e não guardou o backup com as conversas que provariam a pressão em cima dele na pasta pela compra do imunizante.

Após as declarações dos irmãos Miranda, Bolsonaro passou a ser investigado no Supremo.

