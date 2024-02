PF prende terrorista que tentou invadir o Palácio da Alvorada nesta manhã

Apoie o 247

247 – Acaba de ser preso o terrorista que tentou invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Lula, nesta manhã. Foi instaurado inquérito policial por determinação do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A segurança do Palácio da Alvorada é atribuição do Gabinete de Segurança Institucional e a expectativa é de que o terrorista seja apresentado ainda hoje. A tentativa de invasão aconteceu na véspera do ato convocado por Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de estado, na Avenida Paulista e numa semana em que o presidente Lula denunciou ao mundo o genocídio promovido pelo estado de Israel contra o povo palestino. Em breve, mais informações:





