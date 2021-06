PF prende três em operação contra ataque cibernético ao Supremo

247 - A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (8) três pessoas acusadas de envolvimento em um ataque cibernético ao Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrido em maio. As ordens foram expedidas pelo ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Os mandados de prisão foram cumpridos em Pernambuco. Há buscas em Goiás e em São Paulo.

O ataque tirou o site do Supremo do ar. Na ocasião, os técnicos disseram que não foram acessadas informações sigilosas, nem houve sequestro do ambiente virtual.

