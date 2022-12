PF vai acompanhar investigação de terrorista de Brasília

Apoie o 247

247 - O governo Bolsonaro resolveu se manifestar em relação ao atentado terrorista ocorrido em Brasília, neste sábado (24). O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que a Polícia Federal vai acompanhar as investigações que envolvem o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54, preso por seu envolvimento no ataque a bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília. As informações são do jornal O Globo.

O terrorista confessou que planejou com os acampados no QG do Exército instalar explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos" e provocar uma intervenção militar.

A bomba encontrada próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília foi neutralizada pelas forças de segurança pública no sábado. George também revelou planos de instalar explosivos em postes de energia próximos a uma subestação de distribuição em Taguatinga.

