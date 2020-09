PGR abre investigação contra Pazuello e Fernando Azevedo por gastos com cloroquina

247 - A Procuradoria Geral da República (PGR) acatou pedido feito pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) para investigar os ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Fernando Azevedo (Defesa) por crime de responsabilidade. Os dois gastaram quase R$ 500 mil na produção de hidroxicloroquina, um medicamento sem eficácia comprovada no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde abandonou os testes com o remédio.

Com o objetivo de viabilizar a produção da hidroxicloroquina, o governo gastou quase meio milhão de reais utilizando laboratórios do Exército para construir um estoque de cloroquina suficiente para 18 anos. O PT destacou que, entre e março e julho, foram distribuídos que 6,3 milhões de comprimidos para unidades do SUS, o equivalente a 455% a mais do que o enviado no ano passado durante o mesmo período.

A legenda também ressaltou que, estados como o Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, avisaram o governo de que suas redes não precisavam de novos estoques da droga. De 986 mil comprimidos encaminhados para São Paulo, por exemplo, 450 mil unidades foram devolvidas ao ministério, continuou o partido.

O procurador-geral Augusto Aras apresentou petição para investigar o fato. "Em relação à suposta prática de crimes de responsabilidade, foi instaurada a Notícia de Fato 1.00.000.16278/2020-03 nesta Procuradoria Geral da República, para fins de apuração preliminar dos fatos noticiados", diz nota da PGR.

De acordo com a deputada Natália Bonavides, "a forma como esse governo vem lidando com a pandemia é absolutamente desastrosa. "Já são mais de 134 mil mortes e grande parte poderia ter sido evitada com uma política que não fosse negacionista e anticiência", disse.

Em meados de maio, tão logo tomou posse como ministro interino da Saúde, Pazuello alterou o protocolo da pasta junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) para incluir a hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19.

*Com informações da agência de notícias do PT

