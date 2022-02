PGR dá 10 dias para Damares explicar disque-denúncia a antivacinas

Apoie o 247

247 - A PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão), colegiado ligado à PGR (Procuradoria-Geral da República), deu dez dias para que Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, explicasse a iniciativa de sua pasta de disponibilizar o Disque 100 para denúncias de pessoas antivacinas.

Segundo publicou a Folha de S.Paulo na semana passada, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos produziu uma nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação de crianças contra a Covid. “No documento, a pasta coloca o Disque 100, o principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, à disposição de pessoas antivacinas que passem por 'discriminação'”, informou o jornalista Vinicius Sassine.

O pedido de investigação à PGR foi feito por deputados federais do PSOL . Em ofício assinado na noite desta segunda-feira (31), o procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, considerou "digna de preocupação" a conduta do ministério no sentido de atacar o passaporte vacinal, condenar a obrigatoriedade da vacinação infantil contra a Covid-19 e disponibilizar o Disque 100 para antivacinas que aleguem "discriminação", informou a Folha .

