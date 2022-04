PGR defende condenação de Daniel Silveira no STF

A subprocuradora destacou, em trecho de sua manifestação, que é “inconcebível no Estado democrático de direito” que alguém instigue o uso de violência edit

247 - A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, que representa a PGR no julgamento de Daniel Silveira no STF, defendeu a condenação do parlamentar.

A subprocuradora destacou, em trecho de sua manifestação, que é “inconcebível no Estado democrático de direito” que alguém instigue o uso de violência, seja física, moral ou psicológica.

Ao fim da leitura, ela se manifestou pela condenação do deputado.

"A PGR se manifesta pela condenação do réu”, afirmou, citando os artigos das leis que tratam dos crimes do deputado.

