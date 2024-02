PGR defende pedido da PF para quebrar sigilos bancário e fiscal de Janones

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República disse concordar com o pedido da Polícia Federal sobre a quebra de sigilos bancário e fiscal do deputado André Janones (Avante-MG) e de assessores. Nesta quarta-feira (14), a PGR também pediu a prorrogação do prazo das investigações.

O parlamentar foi acusado por ex-funcionários do próprio gabinete de "rachadinha" e gravado pedindo para que integrantes da equipe pagassem despesas pessoais dele.

"Não há dúvida quanto à necessidade do afastamento dos respectivos sigilos bancário e fiscal", afirmou a PGR. "Os elementos de informação já reunidos apontam concretamente para a participação dos investigados no esquema de desvio de recursos públicos e recepção de vantagem indevida".

Em nota nas redes sociais, Janones diz que "causa estranheza" a Polícia Federal pedir a quebra do seu sigilo fiscal e bancário, pois os colocou "à disposição desde o início das investigações".

