PGR defende prisão domiciliar para Roberto Jefferson

A PGR, comandada por Augusto Aras, defendeu que o presidente nacional do PTB use uma tornozeleira eletrônica e que seja revogada sua prisão preventiva

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ida do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) para prisão domiciliar. A PGR defendeu que Jefferson use uma tornozeleira eletrônica e que seja revogada sua prisão preventiva. O petebista foi preso no último dia 13 no âmbito do inquérito do STF que investiga milícias digitais.

"Verifica-se, portanto, a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da prisão domiciliar para o indispensável tratamento médico incompatível com o sistema prisional", disse o parecer assinado pela sobprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, umas das auxiliares mais próximas do procurador-geral, Augusto Aras. O relato foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

O atual chefe da PGR foi indicado por Bolsonaro sem estar na lista tríplice do Ministério Público. Jefferson é aliado do governo.

A procuradoria também defendeu que o ministro do STF Edson Fachin não seja mais o relator do habeas corpus do político na corte.

