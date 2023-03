PGR desiste de recorrer ao STF por retomada de processo sobre doações ao Instituto Lula

Em nota anunciando a desistência, órgão afirma que "ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou que desistiu de recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que trancou três ações penais ligadas à Operação Lava-Jato contra o presidente Lula (PT) que tramitavam em primeira instância no Distrito Federal, informa o Valor Econômico.

Uma das ações tratava sobre supostas doações ilegais de R$ 4 milhões feitas pela Odebrecht ao Instituto Lula; outra analisava a compra de um terreno para a sede do Instituto, enquanto a última abordava a compra de caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Lewandowski havia considerado nulas as provas apresentadas a partir do acordo de leniência da Odebrecht, retiradas dos sistemas MyWebDay e Drousys, usados no "departamento de propinas" da empresa. Em decisões anteriores, Lewandowski lembrou que os arquivos foram transportados em sacolas de supermercado por procuradores da Lava Jato, "sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação".

Em nota anunciando a desistência de recorrer da decisão de Lewandowski, a PGR afirma que "ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente".

"O entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades. A decisão de não recorrer não envolveu análise de mérito quanto aos fatos apurados", acrescentou.

O órgão ainda disse que "a medida abre espaço para que os agentes públicos competentes possam apresentar novas ações caso surjam outras provas".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.