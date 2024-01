PGR: exise um "elo relevante" entre Roberto Jefferson e os atos golpistas

A Procuradoria também pediu que o inquérito sobre o ex-parlamentar fique no Supremo, e não sob responsabilidade da Justiça do Distrito Federal edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em comunicado ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (18), o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet Branco, afirmou que existe um "elo relevante" entre o ex-deputado federal bolsonarista Roberto Jefferson (sem partido-RJ) e os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

No documento, a PGR também pediu que o inquérito sobre o ex-parlamentar fique no Supremo, e não sob responsabilidade da Justiça do Distrito Federal. “Os fatos imputados ao réu Roberto Jefferson podem ser vistos como elo relevante nessa engrenagem que resultou nos atos violentos de 8 de janeiro", afirmou o procurador. O relato foi publicado no portal Metrópoles.

continua após o anúncio

Em junho de 2022, o Supremo Tribunal Federal tornou Jefferson réu pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra patrimônio público. Também ficou decidido que a Justiça Federal no Distrito Federal seria a responsável pela investigação.

De acordo com o chefe da PGR, "há motivos" para que seja estabelecida a competência do STF para o julgamento do ex-deputado. Relator do caso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes submeteu uma questão de ordem aos demais juízes, para manter a ação penal contra Jefferson na Corte.

continua após o anúncio

No inquérito dos atos golpistas, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.413 pessoas - 1.156 incitadores, 248 executores, oito agentes públicos e o financiador. O STF recebeu pelo menos 1345 denúncias criminais da PGR. O Supremo fez 30 condenações até o momento. Outros julgamentos vão acontecer.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: