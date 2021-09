PGR ignora PF e pede arquivamento de inquérito contra Fernando Bezerra, líder de Bolsonaro no Senado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Contrariando relatório da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de um inquérito contra o líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Nesta quarta-feira (29), o procurador-geral da República, Augusto Aras, informou que a Procuradoria-Geral da República também apura preliminarmente as declarações golpistas do ministro da Defesa, general Braga Netto.

A PF havia indiciado Bezerra em junho deste ano por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Em manifestação enviada nesta quarta-feira ao STF, a PGR alegou não haver provas contra o parlamentar. "Não existem elementos para oferecimento de denúncia, com a instauração de ação penal, em desfavor de Fernando Bezerra Coelho", escreveu a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, responsável na equipe do procurador-geral Augusto Aras pelos casos da Lava Jato.

PUBLICIDADE

A Polícia Federal apontou pagamentos feitos a empresas ligadas a Bezerra por operadores financeiros. Segundo delatores, os pagamentos eram propina. "Restou demonstrado que Fernando Bezerra de Souza Coelho e Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho receberam direta e indiretamente R$ 10.443.900,00 pagos pelas empreiteiras OAS, Barbosa Mello e Constremac/Mendes Junior entre os anos de 2012 a 2014. Ocorre que tais vantagens são indevidas eis que realizadas em contrapartida à execução de obras atreladas ao Ministério da Integração Nacional, à época em que o primeiro estava à frente do órgão", escreveu a delegada Andréa Pinho Albuquerque da Cunha, no relatório de junho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE