PGR pede ao STF a quebra de sigilos de policiais militares suspeitos de colaborar com atos terroristas em Brasília

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou que o Supremo Tribunal Federal (STF) determine a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de mensagens de celular dos policiais militares presos nesta terça-feira (7) no âmbito da quinta fase da Operação Lesa Pátria.

"Somente com acesso aos dados telefônicos e às movimentações bancárias será possível a obtenção de provas do envolvimento dos representados nos atos antidemocráticos, como ameaça, incitação à violência e arregimentação de terceiros, bem como à identificação da origem do financiamento das ações ilícitas atentatórias ao regime democrático e à estrutura do Estado de Direito", diz um trecho da ação da PGR, segundo o G1.

A suspeita é que os agentes teriam se omitido e colaborado com os militantes bolsonaristas e de extrema direita que participaram dos atos terroristas registrados em Brasília no dia 8 de janeiro. As prisões do ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF, coronel Jorge Eduardo Naime Barreto; do capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do comando-geral da Polícia Militar; do major Flávio Silvestre de Alencar, investigado por liberar liberou" o acesso dos extremistas ao prédio do STF; e do tenente Rafael Pereira Martins, ocorreram no início da manhã. O PM Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra foi alvo apenas de mandados de busca e apreensão.

Os mandados de prisão foram cumpridos por agentes da Polícia Federal. Além das prisões, também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

