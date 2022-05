PGR pede ao STF que inquérito contra Milton Ribeiro seja enviado à primeira instância

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o inquérito aberto para investigar o ex-ministro Milton Ribeiro seja enviado à Justiça Federal em Brasília, isto é, à primeira instância.

A pedido da PGR, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo, autorizou a abertura do inquérito em 24 de março contra o ex-ministro da Educação, que é suspeito de ter permitido que pastores atuassem em um gabinete paralelo do MEC na liberação de recursos.

O ministro teve um áudio vazado no qual ele diz que, a pedido de Jair Bolsonaro (PL), repassava verba a municípios indicados por pastores. O vazamento foi em 22 de março. Logo em seguida, Ribeiro saiu do MEC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, como Ribeiro deixou o cargo, o foro para a investigação não é mais o Supremo, e portanto o inquérito deve ir à primeira instância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE