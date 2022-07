PGR pede arquivamento de um dos nove crimes de Bolsonaro apontados pela CPI da Covid

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República pediu nesta segunda-feira (25) ao Supremo Tribunal Federal (STF) o arquivamento de uma das investigações sobre Jair Bolsonaro (PL) iniciadas pela CPI da Covid. No relatório final, a Comissão Parlamentar de Inquérito acusou ele de ter cometido nove crimes, entre os quais o de infração de medida sanitária preventiva.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (25) pelo portal G1, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, afirmou que as convicções da CPI foram "políticas" e não podem ser analisadas na área jurídica "de forma automática".

"Inúmeras pessoas contaminadas nem sequer tiveram contato direto ou indireto (por meio e terceiras pessoas) com o Presidente da República, afastando a possibilidade de responsabilização por esse fato. A correlação tecida no Relatório Final entre a presença do Presidente da República e o aumento de casos de Covid-19 nos locais visitados é frágil, sem constatação em dados elementares, como a identificação dos pacientes internados e o contato direto ou indireto deles com pessoas que se aglomeraram em razão da presença de Jair Messias Bolsonaro".

