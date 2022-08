PGR pede informações sobre desobediência de Daniel Silveira

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu que a Polícia Federal informe os descumprimentos de ordens judiciais pelo deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). O parlamentar foi condenado no dia 20 de abril pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após divulgar, no primeiro semestre do ano passado, um vídeo com ataques a ministros da Corte.

A PGR quer detalhes sobre quais atos aconteceram antes e depois do indulto presidencial que beneficiou o deputado. Em março deste ano, Silveira se recusou a instalar uma tornozeleira eletrônica. Ele chegou a se esconder na Câmara dos Deputados para não cumprir a decisão.

O Ministério Público pediu a impugnação da candidatura de Daniel ao Senado sob o argumento de que a condenação imposta pelo STF o tornou inelegível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.