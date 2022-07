PGR pede que Supremo arquive pedido para investigar motociata de Bolsonaro nos EUA

Apoie o 247

247 - A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) arquive um pedido de investigação contra Jair Bolsonaro (PL) e o ministro da Justiça, Anderson Torres, pela participação em uma motociata em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça e investigado no inquérito sobre um esquema de financiamento e divulgação de notícias falsas. A decisão da jurista foi publicada nesta terça-feira (12) pelo jornal O Globo.

"Sem a conduta nuclear do tipo penal (omissão, retardamento indevido e atuação contra disposição legal expressa), não se configura crime de prevaricação a participação do Chefe do Poder Executivo e de Ministro de Estado em evento político fora das fronteiras nacionais que contou, entre os diversos participantes, com a presença de pessoa foragida da justiça", escreveu a vice-PGR em sua manifestação.

O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) fez o pedido de investigação contra Bolsonaro e Torres.

