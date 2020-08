PGR recorre contra decisões de Toffoli favoráveis a Serra

O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu ação contra Serra e sua filha, Verônica Allende Serra, por lavagem de dinheiro transnacional e impediu que a Polícia Federal apreendesse documentos no gabinete do senador em uma ação que apura caixa 2 na campanha do tucano em 2014 edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu de duas decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, sobre as denúncias da Lava Jato de São Paulo contra o senador José Serra (PSDB-SP), segundo o Estado de S. Paulo.

A subprocuradora-geral Lindôra Maria Araújo, alvo de crise com a Lava Jato, disse que Toffoli criou um foro privilegiado ‘por geografia’ ao ter barrado operação de buscas e apreensões no gabinete do tucano.

Toffoli suspendeu ação contra Serra e sua filha, Verônica Allende Serra, por lavagem de dinheiro transnacional e impediu que a Polícia Federal apreendesse documentos no gabinete do senador em uma ação que apura caixa 2 na campanha do tucano em 2014.

Os recursos serão analisados pelo relator original dos casos no STF, Gilmar Mendes.

