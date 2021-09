PGR se manifesta contra inclusão de Luis Miranda na investigação da Covaxin

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a inclusão do deputado federal Luis Miranda no inquérito que apura se Jair Bolsonaro cometeu prevaricação no caso da negociação superfaturada da vacina indiana Covaxin.

A manifestação da PGR ocorreu após pedido da ministra Rosa Weber, STF, em julho, quando ele determinou que o órgão se manifestasse sobre uma eventual investigação contra o deputado federal, que denunciou o esquema do governo, informando de irregularidades no contrato com a empresa Precisa Medicamentos (intermediária).

Bolsonaro saberia do caso liderado pelo seu líder na Câmara, Ricardo Barros (PP), mas teria ignorado. Por isso, é acusado de prevaricação.

Após pedido da Polícia Federal (PF), é o Supremo que deve decidir se Miranda deve ser investigado em conjunto com Bolsonaro no caso das supostas irregularidades na compra da Covaxin.

