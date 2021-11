PGR se manifesta contra pedido para que STF obrigue Alcolumbre a marcar sabatina de Mendonça

Segundo a PGR, "as pautas de trabalho de cada um dos Poderes são espaço de economia interna, controláveis internamente, sem comportarem interferência exógena a não ser quando fundada em expresso comando normativo da Constituição" edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou contra o recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), a marcar a sabatina de André Mendonça.

A ação é dos senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Jorge Kajuru (Podemos).

O vice-procurador da República Humberto Jacques de Medeiros defende a manutenção da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que em outubro negou o pedido apresentado pelos senadores. Os parlamentares recorreram contra a decisão do ministro do STF.

Segundo a PGR, "as pautas de trabalho de cada um dos Poderes são espaço de economia interna, controláveis internamente, sem comportarem interferência exógena a não ser quando fundada em expresso comando normativo da Constituição".

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 15, esperar que a sabatina de André Mendonça aconteça na CCJ até 2 de dezembro.

