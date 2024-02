PGR se opõe à divulgação de lista de espionados pela Abin durante o governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pronunciou-se contrário à divulgação da lista de pessoas monitoradas pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro.

Segundo Gonet, a divulgação neste momento poderia interferir nas investigações em curso, as quais estão sob segredo de justiça. "Além disso, o arrolamento dos eventuais alvos monitorados irregularmente pelo órgão de inteligência não foi concluído", acrescentou o PGR.

A solicitação para a divulgação da lista partiu de advogados do Grupo Prerrogativas, argumentando a necessidade de reparação dos direitos fundamentais à intimidade, vida privada e proteção de dados. O caso estava sob a responsabilidade do ministro Luís Roberto Barroso, mas foi redistribuído a Alexandre de Moraes por prevenção, dado seu papel como relator de outros processos relacionados.

