PGR tem 24 horas para se manifestar sobre pedido de soltura de coronel da PMDF preso por omissão após 8/1

Determinação é do ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem 24 horas para se manifestar sobre o pedido de soltura do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta terça-feira (31).

Fábio Augusto foi preso no último dia 10, após os atos terroristas do 8/1. Moraes considerou que houve uma possível omissão do coronel no caso.

O pedido de soltura foi apresentado na última sexta-feira (27) pelos advogados de Fábio Augusto. Eles argumentam que o coronel não participou do planejamento de operação de segurança do 8/1. (Com O Globo).

