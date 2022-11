PGR tenta barrar no STF mais três pedidos de investigação contra Bolsonaro

Os casos se referem à conduta do ex-capitão no 7 de Setembro, a declarações homofóbicas e a incitação a violência contra adversários edit

Carta Capital - A Procuradoria-Geral da República defendeu, nesta quarta-feira 9, a rejeição de três pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal.

Os despachos, obtidos e divulgados pela TV Globo, se referem à conduta do ex-capitão no 7 de Setembro deste ano, a declarações homofóbicas e transfóbicas e a incitação a violência contra adversários. As peças da PGR foram assinadas pela vice-procuradora-geral Lindôra Araújo.

No caso do Bicentenário da Independência, Lindôra afirma não haver indícios dos crimes de peculato e prevaricação. Segundo ela, a participação de Bolsonaro no evento tem “nítida vinculação” com o exercício de suas funções. O pedido de investigação apontava o uso das cerimônias com fins político-partidários.

