PGR vai analisar suspeitas de rachadinha no gabinete de Alcolumbre

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A PGR vai analisar na próxima quarta-feira (3) as suspeitas de "rachadinha" no gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). A revista Veja denunciou que seis mulheres, moradoras da periferia do Distrito Federal, teriam atuado como funcionárias fantasmas no gabinete do senador entre 2016 e 2021.

O PGR, Augusto Aras, informou que buscará obter dados para complementar os depoimentos e documentos apresentados na reportagem.

Todas as mulheres referidas afirmaram que deixavam a maior parte do salário com o gabinete de Alcolumbre.

PUBLICIDADE

Alcolumbre afirmou que não se lembra das ex-funcionárias e disse que ninguém estava autorizado a ficar com os salários das servidoras. (Com informações da Veja).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE