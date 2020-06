PGR vai dar aval a mais 30 dias para inquérito e pedir depoimento de Bolsonaro

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordará com o pedido da Polícia Federal para prorrogar por 30 dias as investigações do inquérito sobre tentativa de Jair Bolsonaro de interferir politicamente na corporação, conforme denunciou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também pedirá que Bolsonaro preste depoimento aos investigadores, mas por escrito. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

O depoimento por escrito é uma das prerrogativas do cargo de presidente da República, apontam procuradores.

O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, tomará a decisão final sobre a prorrogação do inquérito.

No dia 24 de abril, Moro anunciou a sua demissão após Bolsonaro exonerar Mauricio Valeixo da Diretoria-Geral da PF. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", denunciou o ex-juiz na ocasião em coletiva de imprensa.

