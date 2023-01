Pimenta alertou Ibaneis sobre risco de nomear Anderson Torres após primeiros atos terroristas em Brasília

Apoie o 247

247 - Logo após terroristas bolsonaristas tentarem invadir a sede da Polícia Federal e queimarem ônibus e carros em Brasília no dia 12 de dezembro do ano passado, o então deputado Paulo Pimenta, agora ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, alertou o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre o risco político de nomear o ex-ministro da Justiça Anderson Torres como secretário da Segurança Pública do DF. A informação é do Metrópoles.

Segundo relatos ouvidos pelo site, Pimenta alertou Ibaneis de que a nomeação seria mal vista pelo novo governo Lula e autoridades do Judiciário, em razão da forte ligação de Torres com o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro.

Ibaneis ignorou o conselho e nomeou Torres para o cargo. A exoneração do ex-ministro veio após os atos terroristas de 8 de janeiro, quando golpistas invadiram as sedes dos três poderes e depredaram o patrimônio público. Na última terça-feira (10), o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão de Torres, que estava nos Estados Unidos e já retornou a Brasília. O ex-ministro está preso no batalhão da Polícia Militar (PM) no Guará.

