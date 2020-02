Pimenta: morte de Adriano Nóbrega será comemorada pelo clã Bolsonaro

"A morte de Adriano da Nóbrega vai ser muito comemorada pela familícia Bolsonaro, por Sérgio Moro e por todos que estão lucrando com o crime organizado comandando o governo federal", disse o deputado Paulo Pimenta sobre a morte do chefe do Escritório do Crime edit

247 - O deputado Paulo Pimenta afirmou que a notícia do assassinato do ex-PM Adriano da Nóbrega neste domingo, 9, na Bahia, deverá ser "muito comemorada" por Jair Bolsonaro e sua família.

"Queima de arquivo? Não sei. Mas com toda certeza a morte de Adriano da Nóbrega vai ser muito comemorada pela familícia Bolsonaro, por Sérgio Moro e por todos que estão lucrando com o crime organizado comandando o governo federal", escreveu Pìmenta.

Adriano era acusado de ser o chefe de um grupo criminoso conhecido como Escritório do Crime — investigado por suspeita de envolvimento nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Ele era réu na Operação Intocáveis do Ministério Público do Rio (MP-RJ), que apura a milícia de Rio das Pedras.

O ex-PM também teve familiares nomeados no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, atual senador.

Apontado como autor de diversos homicídios, o ex-militar era um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, inclusive com alerta vermelho da Interpol. O ex-policial militar foi localizado numa área rural do estado da Bahia, no município de Esplanada.

A ação teve apoio da Secretaria de Segurança da Bahia. No início deste mês, a Policia Civil fez uma operação na Costa do Sauípe para prendê-lo, mas não o encontrou. Na ocasião, Adriano deixou para trás uma identidade falsa.