PL aluga mansão em Brasília para estruturar campanha de Bolsonaro

247 - O Partido Liberal (PL), sigla de Jair Bolsonaro, alugou uma mansão em Brasília após a filiação do mandatário ao partido para concorrer à eleição presidencial em 2022. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o imóvel está localizado em uma área nobre de Brasília, em uma rua pouco movimentada.

O imóvel possui dois andares, câmeras de monitoramento e duas entradas independentes. De acordo com a reportagem, imóveis com o mesmo padrão localizados na região têm aluguel entre R$ 15 mil e R$ 20 mil mensais. O imóvel fica próximo a casa do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).

O local servirá como sede do partido, que cresceu com a filiação de deputados bolsonaristas durante a janela partidária, e como morada do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que utilizará um dos quartos para instalar seu gabinete.

Será reservado, ainda, um espaço no segundo andar para despachos dos coordenadores da campanha presidencial. Parte da área administrativa da sigla já trabalha no local e os dirigentes políticos devem se instalar nas próximas semanas.

