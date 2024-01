PL e PT terão as maiores parcelas do fundo eleitoral

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O PL (R$ 863 milhões) e o PT (R$ 604 milhões) serão os partidos que vão receber as maiores fatias do fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões, valor previsto para 2024. Cientistas políticos da Fundação 1º de Maio, Henrique Cardoso Oliveira e Jaime Matos fizeram os cálculos. A entidade é ligada ao partido Solidariedade.

A informação foi publicada nesta terça-feira (23) pelo jornal Folha de S.Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá divulgar uma tabela oficial com a divisão da verba até o fim de junho. Os valores poderão ter mudanças.

continua após o anúncio

Em seguida estão União Brasil (R$ 517 milhões), PSD (R$ 427 milhões), MDB (R$ 410 milhões) e PP (R$ 406 milhões). Quatro partidos - Republicanos (R$ 332 milhões), Podemos (R$ 249 milhões), PDT (R$ 171 milhões) e PSDB (R$ 156 milhões) - completam a lista dos dez partidos que mais receberão dinheiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: