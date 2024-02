PL enviado pelo governo ao Congresso prevê reoneração a partir de abril

Apoie o 247

247 - Na noite dessa quarta-feira (28), foi protocolado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Reoneração (PL 493/2024), de iniciativa do Poder Executivo. A proposta visa iniciar a reoneração da folha de pagamentos já a partir de abril de 2024, assim como o prazo proposto anteriormente pelo governo em dezembro do ano passado, por meio da Medida Provisória 1202/2023, informa o Metrópoles.

Em um acordo político, o presidente Lula (PT) retirou o trecho referente à reoneração da MP 1202 e apresentou um projeto de lei em regime de urgência. Essa mudança de formato ocorreu devido à solicitação do Congresso, que pedia tempo para análise e defendia que medida provisória não era o instrumento adequado para tratar do assunto. O governo propõe uma divisão em dois grupos e o início da reoneração a partir de 1 de abril de 2024. Contudo, há expectativas de que esse prazo seja adiado pelo Congresso.

A política da desoneração implica numa redução nos encargos trabalhistas pagos por algumas empresas de setores específicos. Sem a desoneração, tais empresas pagariam 20% na contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Com a regra diferenciada, passaram a pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.

O projeto aguarda agora distribuição às comissões pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Por ter sido enviado em regime de urgência, alguns prazos e formalidades regimentais são dispensados. Os deputados terão 45 dias para votar, e os senadores, mais 45, para decidir sobre o assunto. Caso não seja votado nesse prazo, há trancamento da pauta, o que impede a deliberação de outros projetos.

