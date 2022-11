PL vai lançar candidatura de Rogério Marinho e tentar controlar o Senado no governo Lula

O PL terá em 2023 a maior bancada do Senado e tentará ainda colocar um dos seus na presidência da Casa. Rodrigo Pacheco quer se reeleger e deve ter o apoio do PT edit

247 - Se na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) aparece como nome isolado, apoiado por partidos de esquerda, centro e direita, no Senado a briga promete ser mais acirrada. O PL, partido de Jair Bolsonaro, pretende lançar Rogério Marinho como candidato à presidência da Casa. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual presidente do Senado, planeja tentar a reeleição.

De acordo com o Estado de S. Paulo, a candidatura de Marinho foi acertada durante o jantar em Brasília na noite desta terça-feira (29), promovido pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Bolsonaro e Lira participaram do evento.

Estavam no jantar deputados e senadores que têm mandato atualmente e o grupo que foi eleito no último pleito, e que tomará posse em fevereiro. Em 2023, o PL terá a maior bancada do Senado: 14 parlamentares. O PSD de Pacheco terá a segunda maior bancada, com 11 senadores.

Rogério Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional e deve ser lançado oficialmente como candidato a presidente do Senado no próximo dia 7.

O PL ainda vai atrás do apoio do PP contra Pacheco, que, por sua vez, deverá ter o aval de Lula e aliados do PT.

