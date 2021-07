Planalto gastou R$ 231 mil com motociata de Bolsonaro no Rio

O valor engloba despesas com transporte terrestre, passagens e diárias, incluindo de pessoas que acompanharam o presidente edit

Metrópoles - O Planalto gastou R$ 231,3 mil com a motociata feita por Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro em 23 de maio. O evento foi marcado por aglomerações, falta de máscara e ataques de Eduardo Pazuello a governadores.

Segundo a Secretaria Geral da Presidência, o valor engloba despesas com transporte terrestre, passagens e diárias, incluindo de pessoas que acompanharam o presidente.

A quantia refere-se apenas ao desembolsado pelo governo federal e não abarca o gasto do governo do Rio com os policiais militares mobilizados para reforço da segurança.

