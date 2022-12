Plano de segurança para a posse de Lula em Brasília já está traçado, diz secretário de Segurança do DF

"Estaremos prontos para garantir a segurança de todos que quiserem acompanhar a cerimônia e a festa no dia da posse", disse o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo edit

Raquel Miura, RFI - De Odair José a Pabllo Vittar, passando por Martinho da Vila e Maria Rita, vários artistas confirmaram presença na festa da posse de Lula, dia 1º de janeiro em Brasília. Eles entram no palco depois que o presidente subir a rampa no Planalto e discursar para a multidão. A estrutura para receber artistas e público começou a ser montada esta semana. A futura primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, é quem está à frente dos preparativos.

O PT espera 250 mil pessoas na Esplanada, onde também estará uma tropa reforçada de agentes, vários deles disfarçados na multidão. Muitos órgãos de segurança suspenderam folgas de fim de ano por causa da posse.

Sinais de alerta

Ainda que integrantes do futuro governo comecem a ver certa distensão no país, alguns fatores mantêm o sinal de alerta: uma eleição apertada, sociedade ainda dividida, dúvidas sobre o que Jair Bolsonaro fará no dia da posse, reação de bolsonaristas mais fanáticos, alguns ainda de prontidão em frente ao QG do Exército. O vandalismo e a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal dias atrás reforçou a necessidade de atenção.

“Costumo dizer que em Segurança Pública nós esperamos sempre o melhor, mas nos preparamos para todos os cenários. Estaremos prontos para garantir a segurança de todos que quiserem acompanhar a cerimônia e a festa no dia da posse”, afirmou à RFI o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo.

O secretário disse que o plano especial de segurança para a posse de Lula e Geraldo Alckmin está sendo traçado por autoridades locais e nacionais. “Esse protocolo prevê uma série de medidas que visam garantir não só a segurança das autoridades envolvidas, mas principalmente da população que vai participar da cerimônia.”

Nos locais que levam à Esplanada dos Ministérios, haverá pontos de fiscalização, com detector de metais e revista de mochilas e bolsas. O que for considerado objeto de risco terá de ser deixado no local com os agentes.

“Algumas ações já foram aplicadas em outros eventos do tipo, como fechamento preventivo de vias, monitoramento simultâneo por meio de câmeras e drones, linhas de revista nos principais acessos, gradeamento de áreas de edifícios públicos, suporte dos serviços de serviços de urgência e emergência, entre outras”, descreveu o secretário.

