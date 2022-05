PM discute com aluno em escola pública do DF: 'te arrebento, moleque'

O conflito ocorreu no dia em que alunos do CED 01 organizaram um protesto pedindo a volta da vice-diretora do colégio, que foi exonerada edit

Metrópoles - Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um oficial da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ameaçando aluno dentro do Centro Educacional 01 (CED 01), na Cidade Estrutural. Na gravação, feita nessa quinta-feira (5/5), é possível ouvir o policial afirmando que “arrebentaria” o adolescente.

O conflito ocorreu no dia em que alunos da escola organizaram uma manifestação pedindo a volta da vice-diretora do colégio, que gerida no modelo cívico-militar. A professora foi exonerada após chamar um oficial da PMDF de “cagão”. Segurando cartazes, os estudantes ocuparam o pátio do local.

