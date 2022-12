PM do DF não informa se há prisões após atos de terrorismo bolsonarista em Brasília

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) não informou até o momento quantas pessoas apoiadoras de Jair Bolsonaro já foram presas pelos atos de vandalismo e terrorismo político promovidos na noite desta segunda-feira (12) em Brasília.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou a jornalistas que os vândalos seriam presos. No entanto, o governador não falou quantas pessoas foram detidas, e informou ao Antagonista que “a operação está em andamento.”

Em entrevista coletiva ao lado do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, o secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que ações das forças públicas do DF contra manifestantes devem ser feitas em conjunto com as Forças Armadas, já que manifestantes partiram de área sob juridisção militar.

Os atos de vandalismo começaram na frente da Polícia Federal, na Asa Norte, por volta de 19h30, após o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra o indígena José Acácio Tserere Xavante, apoiador de Bolsonaro. A prisão do indígena aconteceu por determinação do STF e atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República.

