PM usa spray de pimenta para apartar briga em escola do Distrito Federal (vídeo)

Metrópoles - Um adolescente levou spray de pimenta no rosto e acabou algemado depois de policiais militares apartarem uma briga, por volta das 18h da última segunda-feira (30/5), no Centro Educacional 01 da Estrutural. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

A unidade de ensino tem gestão compartilhada. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que recorreu ao spray de pimenta após a ordem verbal para os adolescentes cessarem a briga não ter efeito.

Segundo as imagens, é possível ver um adolescente sem uniforme e outro com mochila partindo para cima do outro. Momentos depois, os militares chegam para apartar a briga e utilizam spray de pimenta para dispersar a multidão e conter os agressores. Em seguida, um dos PMs se ajoelha sobre o aluno e o algema.

Assista:

