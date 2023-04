Polícia Civil do DF prende merendeiras por desvio de alimentos de escolas públicas

Apoie o 247

247 - Sete pessoas, incluindo quatro merendeiras, foram presas pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta segunda-feira (17), sob acusação de participação em um esquema de desvio de alimentos de escolas públicas. As merendeiras presas possuem entre 37 e 60 anos de idade e foram autuadas em flagrante por peculato e associação criminosa, informa o portal Uol.

As investigações tiveram início após uma denúncia anônima indicar que uma funcionária da escola Centro de Ensino Fundamental nº 103, em Santa Maria, estava envolvida no esquema. As merendeiras foram presas em flagrante enquanto saíam da escola com vários alimentos.

Além das quatro merendeiras, dois funcionários da empresa responsável pelo transporte dos alimentos também foram presos por desviarem as rotas dos produtos. Os dois suspeitos associados à empresa enfrentarão acusações de peculato e associação criminosa, enquanto um terceiro suspeito está sendo investigado por receptação qualificada.

Segundo a polícia, o esquema funcionava da seguinte forma: as merendeiras não utilizavam todos os produtos destinados às escolas, a fim de criar sobras que eram desviadas. Três motoristas e dois outros funcionários alteravam as rotas e se dirigiam a estabelecimentos comerciais para vender os produtos. As caixas de carne eram vendidas por preços bem abaixo do mercado, chegando a R$ 5.

O desvio de alimentos de escolas públicas no DF estava ocorrendo há vários anos. As merendeiras presas podem enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão se forem condenadas.

