Polícia do DF investiga suspeita de bomba perto do Ministério da Economia

Um pacote suspeito foi encontrado dentro de um banheiro químico, em frente ao prédio do ministério edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma suspeita de bomba perto do Ministério da Economia, em Brasília, levou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a ser acionada neste sábado (31), véspera da posse do presidente eleito Lula (PT).

O pacote suspeito foi encontrado dentro de um banheiro químico, em frente ao prédio do ministério. A polícia não confirmou a existência de explosivos.

De acordo com o portal Metrópoles, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) deu início à Operação Petardo, para averiguar situações que envolvam explosivos.

O caso é o oitavo registrado no DF desde o último dia 23. Em dois deles, houve a confirmação da existência de explosivos, sendo um deles o caso que levou à prisão de George Washington de Oliveira Sousa, no último sábado (24).

A PMDF recolheu um explosivo em um caminhão-tanque, perto do Aeroporto Internacional de Brasília. O veículo transportava querosene de aviação e seguia para o terminal.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.