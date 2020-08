Polícia encontra Píton de mais de 8 metros em chácara nos arredores de Brasília

Revista Fórum - A Polícia Civil do Distrito Federal fez, nesta quita-feira (13), mais uma apreensão de animais silvestres criados em cativeiro. Dessa vez trata-se de uma Píton encontrada em Águas Lindas (GO), na casa de um homem identificado como Clemente Luz, que é vigilante. O acusado, suspeito de comercializar ilegalmente animais exóticos no DF, diz que achava que a serpente era uma sucuri.

A anaconda, que mede mais de 8 metros e tem 80 quilos, era alimentada com coelhos e, segundo Clemente Luz, a cobra circulava livremente pelo quintal da residência. No local, a polícia aprendeu outras serpentes e alguns animais peçonhentos que, de acordo com as investigações, eram comercializados pelo vigilante.

A polícia acredita que jovem Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkhul, que recentemente foi indiciado, com mais outras dez pessoas, após ser picado por uma naja, era um dos clientes de Clemente Luz.

